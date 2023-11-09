السيطرة علي حريق بمصنع فى المدينة الصناعية بالفيوم

تمكنت اجهزة الحماية المدنية بالفيوم، من السيطرة علي حريق شب بمصنع للطوب بمنطقة كوم أوشيم الصناعية، ، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

كانت شرطة النجدة بالفيوم،قد تلقت بلاغا بنشوب حريق، بمصنع طوب فى منطقة كوم أوشيم الصناعية، وعلي الفور إنتقلت قوة من الشرطة، وسيارات الحماية المدنية والإسعاف الي مكان الحادث، وان السيطرة علي الحريق، وإخماد النيران، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

مصرع 2 واصابة 3 فى انهيار منزل

ومن جهه اخرى لقي شخصان بالفيوم مصرعهما وأصيب آخرين وطفل في حادث إنهار منزل مكون من طابقين، بقرية سنوفر، بالفيوم، وتم نقل الجثث والمصابين الي مستشفي الفيوم العام وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق..

كانت شرطة النجدة بالفيوم، قد تلقت بلاغا بوقوع حادث إنهيار منزل مكون من طابقين، بقرية سنوفر، التابعة لمركز الفيوم، وعلي الفور إنتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف الي مكان الحادث، وتبين إنهيار منزل مكون من طابقين، بجوار عيادة طبية، وتبين مصرع مواطنين وهما برديس س م 50 سنة وعبد الفتاح ع ع 40 سنة وأصيب كل من هيام ر ع 47 سنة وعبد العليم ع ع 80 سنة ومحمد ب س 7 سنوات وتم نقل الجثث والمصابين الي مستشفي الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.