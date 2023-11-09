تحصين أكثر من مليون رأس ماشية ضد طاعون المجترات الصغيرة

اختتمت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، الحملة القومية لتحصين الأغنام والماعز ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة، والتي استمرت لمدة شهر بجميع محافظات الجمهورية.

مرض طاعون المجترات



وصرح الدكتور إيهاب صابر، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، بأن الحملة تمكنت من تحصين حوالي مليون و31 ألف و219 رأس ماشية من الأغنام والماعز ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة.

وأشار صابر إلى أن الحملة تأتي في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري، بهدف الحفاظ على الثروة الحيوانية وتنميتها، وحماية الحيوانات من الأمراض والأوبئة.

وأضاف صابر أن الحملات الوقائية مستمرة ضد الأمراض والأوبئة طوال العام، بالإضافة إلى تنفيذ القوافل البيطرية المجانية بالاشتراك مع مركز البحوث الزراعية وصندوق التأمين على الماشية وبعض مؤسسات المجتمع المدني.