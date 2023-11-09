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الخميس 09 نوفمبر 2023
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د.عبد السند يمامة
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د. وجدي زين الدين
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

تحصين أكثر من مليون رأس ماشية ضد طاعون المجترات الصغيرة

الدكتور إيهاب صابر
الدكتور إيهاب صابر

اختتمت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، الحملة القومية لتحصين الأغنام والماعز ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة، والتي استمرت لمدة شهر بجميع محافظات الجمهورية.

مرض طاعون المجترات


وصرح الدكتور إيهاب صابر، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، بأن الحملة تمكنت من تحصين حوالي مليون و31 ألف و219 رأس ماشية من الأغنام والماعز ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة.

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وأشار صابر إلى أن الحملة تأتي في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري، بهدف الحفاظ على الثروة الحيوانية وتنميتها، وحماية الحيوانات من الأمراض والأوبئة.
وأضاف صابر أن الحملات الوقائية مستمرة ضد الأمراض والأوبئة طوال العام، بالإضافة إلى تنفيذ القوافل البيطرية المجانية بالاشتراك مع مركز البحوث الزراعية وصندوق التأمين على الماشية وبعض مؤسسات المجتمع المدني.

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