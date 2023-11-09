مصرع واصابة 12 في حادث إنقلاب ميكروباص بطريق القاهرة - أسيوط

لقي مواطن مصرعه وأصيب 11 آخرين في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق القاهرة- أسيوط الغربي.



تم نقل الجثة والمصابين الى مستشفي الفيوم العام، وتم إيداع الجثة مشرحة المستشفي، وعمل الإسعافات اللازمة للمصابين، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

كانت شرطة النجدة قد تلقت اشارة من مستشفي الفيوم العام، بانه إستقبل جثة لمواطن، و11 مصاب، نقلتهم سيارات الإسعاف الي المستشفي، وتبين أن جميعهم كانوا يستقلون سيارة ميكروباص، وإنقلبت بهم بطريق القاهرة - أسيوط الغربى ، باتجاه أسيوط عند الكيلو 55، وتم عمل الإسعافات اللازمة للمصابين، وتبين أن الإصابات تراوحت بين كدمات وكسور، كما تم إيداع الجثة لمشرحة المستشفي، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق .

حادث اخر

ومن جهه اخرى لقي شخصان بالفيوم مصرعهما وأصيب آخرين وطفل في حادث إنهار منزل مكون من طابقين، بقرية سنوفر، بالفيوم، وتم نقل الجثث والمصابين الي مستشفي الفيوم العام وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

كانت شرطة النجدة بالفيوم، قد تلقت بلاغا بوقوع حادث إنهيار منزل مكون من طابقين، بقرية سنوفر، التابعة لمركز الفيوم، وعلي الفور إنتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف الي مكان الحادث، وتبين إنهيار منزل مكون من طابقين، بجوار عيادة طبية، وتبين مصرع مواطنين وهما برديس س م 50 سنة وعبد الفتاح ع ع 40 سنة وأصيب كل من هيام ر ع 47 سنة وعبد العليم ع ع 80 سنة ومحمد ب س 7 سنوات وتم نقل الجثث والمصابين الي مستشفي الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق

وفى حادث اخرى اليوم استقبل مستشفي الفيوم العام، 4 مصابين، في حادث تصادم بين سيارة ملاكي، ودراجة بخارية، بمدينة الفيوم الجديدة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

كانت قسم الإستقبال والطوارئ بمستشفي الفيوم العام، استقبل 4 أشخاص مصابين نقلتهم سيارات الإسعاف الي المستشفي، وتبين أنهم أصيبوا في حادث تصادم بين سيارة ملاكي، ودراجة بخارية، بمدينة الفيوم الجديدة بجوار المدرسة الإبندائية، وتم عمل الإسعافات اللازمة للمصابين، وتبين أن الإصابات تراوحت ما بين كدمات وكسور، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق..