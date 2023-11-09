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الخميس 09 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

ضبط كمية من عبوات منشطات محظورة التداول بالإسكندرية 

بوابة الوفد الإلكترونية

تمكن رجال الأمن بوزارة الداخلية، في ضبط كمية من عبوات المنشطات المحظور تداولها بحوزة أحد الأشخاص بالإسكندرية بقصد الترويج والاتجار.

واكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة وجود صفحة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" يقوم القائم عليها بالترويج لبيع الأدوية والمنشطات المحظور تداولها مقابل مبالغ مالية.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تم تحديد القائم على ارتكاب ذلك النشاط المؤثم (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة العطارين بالإسكندرية).
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبحوزته (كمية كبيرة من عبوات المنشطات التي يتم ترويجها - مبلغ مالي "متحصلات الاتجار").
وبمواجهته أقر بقيامه بالاتجار بالأدوية والمنشطات مجهولة المصدر والمحظور تداولها والترويج لها مقابل مبالغ مالية.
جرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وباشرت النيابة التحقيق.

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