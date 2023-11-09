مستشار الرئيس للصحة: مصر لم تشعر بأي نقص في الأدوية خلال أزمة كورونا

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يدعم صناعة الدواء المصرية، حيث يُشرف الرئيس السيسي بنفسه على مدينة الدواء التي تصدر كميات كبيرة جدًا من الدواء إلى الخارج.

ولفت مستشار الرئيس للشؤون الصحية، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وليد بريك، ببرنامج "بالقانون تحلو الحياة"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، إلى أن إنتاج الدواء محليًا أمرًا مهما للغاية، وهذا الأمر ظهر أثره في أزمة كورونا، حيث لم تشعر مصر بأي نقص في الأدوية.

وأشار إلى أن هناك أدوية عالية التنقية يتم استيرادها من الخارج، مثل أدوية الأورام الحديثة، وهناك سعي لإنتاج هذه الأدوية في مصر، من خلال التعاون مع الشركات العالمية.

وأوضح أن مصر بدأت تصنع البلازما في مصر، وهي جزء من الدم، وحاليًا نصدر البلازما إلى الخارج، مشيرًا إلى أن هناك مصنعًا لإنتاج البلازما في العاصمة الإدارية يجرى بناءً على المواصفات العالمية.