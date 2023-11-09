أماكن التبرع بالدم في القاهرة والمحافظات للأشقاء الفلسطينيين

تستمر حملة التبرع بالدم للأشقاء الفلسطينيين في القاهرة والمحافظات، حيث تنظمها مؤسسات المجتمع المدني والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

أماكن التبرع في القاهرة والجيزة والمحافظات:

محافظة القاهرة: المعادي، مجمع عيادات مرسال، بجوار محطة أتوبيس المقطم.

محافظة الجيزة: المركز القومي لنقل الدم، حي العجوزة في الدقي، مؤسسة رسالة، شارع مصدق.

المركز القومي لنقل الدم في الجيزة

محافظة الإسكندرية: مسجد القائد إبراهيم، مسجد المرسى أبو العباس.

محافظة البحيرة: مدينة دمنهور، أمام نادي دمنهور، بجوار استاد كفرالدوار، أمام مسجد السلام بالحدائق.

محافظة الغربية: مدينة طنطا، أمام محطة السكة الحديد لمدينة المحلة الكبرى، أمام مسجد الشامي.

محافظة المنوفية: مدينة أشمون، ميدان صيدناوي، أمام الجمعية الشرعية، أمام مدينة الشهداء، مسجد سيدي شبل.

محافظة الشرقية: مدينة الزقازيق، مسجد الفتح، حي ثانِ الزقازيق، بجوار مدينة منيا القمح، بجوار ميدان الشهيد منسي.

محافظة كفر الشيخ: قرية برج مغيزل، أمام المسجد، مركز كفر الشيخ بالإبراهيمية، أمام مسجد داوود.

محافظة الإسماعيلية: ميدان الجمهورية، أمام جامع أبو بكر الصديق، أمام جامع الإسماعيلي بميدان المطافي.

محافظة الفيوم: أمام الاستاد الرياضي بميدان المسلة.

الاستاد الرياضي في الفيوميفتح الرابط في نافذة جديدة.

محافظة المنيا: مدينة المنيا، طريق الكورنيش، بجوار مبنى المحافظة، مدينة ملوي، أمام المسجد الكبير.

محافظة أسيوط: مدينة أسيوط، بجوار المحافظة، ميدان ابن البطل.

محافظة الأقصر: مدينة الأقصر، ميدان صلاح الدين، مدينة إسنا، شارع السوق، ميدان الشيخ كوكو.

شروط التبرع بالدم

أن يكون الشخص بالغًا، وسليمًا من الأمراض المزمنة.

أن يكون وزن الشخص لا يقل عن 50 كيلوجرامًا.

ألا يكون الشخص قد تناول الطعام أو الشراب قبل التبرع بساعتين.