خطوات شراء سيارة معفاة من الجمارك لذوي الهمم

تحرص الدولة المصرية على توفير سبل الدعم لذوي الهمم، وذلك من خلال إتاحة فرصة لهم لشراء سيارة معفاة من الجمارك.

خطوات شراء سيارة لذوي الإعاقة معفاة من الجمارك:

استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة من وزارة التضامن الاجتماعي.

حجز موعد الكشف الطبي من خلال موقع المجالس الطبية المتخصصة.

حضور الكشف الطبي في المكان والتاريخ المحدد.

المستندات المطلوبة للحصول على سيارات ذوي الإعاقة وهي:

بطاقة الخدمات المتكاملة.

صورة من بطاقة الرقم القومي.

شهادة طبية من الطبيب المعالج تثبت الإعاقة.

دفع الرسوم المقررة.

كما تؤكد المجالس الطبية المتخصصة على أهمية كتابة البيانات بشكل صحيح عند حجز موعد الكشف الطبي، حيث أن هذه البيانات تعد إقرارًا بصحة البيانات ويتحمل الشخص المسؤولية القانونية عنها.

في حالة وجود أي تظلم، يمكن لذوي الهمم تقديم طلب تظلم إلى المجالس الطبية المتخصصة.