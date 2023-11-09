بعد ضبط 12 طن لحوم ودواجن.. عقوبات ذبح الحيوانات خارج المجازر

ضبطت الجهات الرقابية 12 طن لحوم ودواجن تم ذبحها خارج المجازر، وهو أمر مخالف للقانون ويعرض الصحة العامة للخطر.

عقوبة الذبح خارج المذبح

نصت المادة 136 من قانون حماية الحيوان على أنه: "لا يجوز في المدن والقرى التي توجد بها أماكن مخصصة رسمياً للذبح أو مجازر، ذبح أو سلخ الحيوانات المخصصة لحومها للاستهلاك العام خارج تلك الأماكن أو المجازر".

ونصت المادة 143 مكررًا من ذات القانون على أن "يعاقب على كل مخالفة أخرى لإحكام المادة 136 والقرارات الصادرة تنفيذًا لها بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن مائتي جنيه، ولا تزيد على خَمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".

العقوبات الجنائية ويجوز للجهات الرقابية اتخاذ العقوبات الإدارية الآتية:

مصادرة المضبوطات لحساب وزارة الزراعة.

إغلاق المحال التجارية التي تذبح أو تضبط أو تباع فيها اللحوم المخالفة، وذلك لمدة 3 شهور في المرة الأولى، وتغلق نهائيًا في حالة العودة.