القبض على سارق مسكن سيدة بالغردقة

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط شخص قام بسرقة (4 تكييفات - ثلاجة - غسالة ملابس - شنطة سفر - شنطة يد - سجادة) من مسكن (إحدى السيدات "تحمل جنسية إحدى الدول")بدائرة قسم شرطة أول الغردقة، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة وأرشد عن المسروقات.

اقرأ أيضاً: رصاصة شاردة تحصد روح الملاك الصغيرة على يد والدها.. تفاصيل صادمة





تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقات.

الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.. واستمراراً للدور المنوط للقطاعات الأمنية فى إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.