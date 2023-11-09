دوا ليبا تفاجأ أحد معجبيها بأغنيتها الجديدة (شاهد)

صدمت المطربة البريطانية دوا ليبا معجبيها يوم الثلاثاء عندما فاجأت أحد المارة في لندن بمنحه CD لأغنيتها المنفردة القادمة.

دوا ليبا تُهدي أحد معجبيها في لندن CD بأغنيتها الجديدة

ومن المقرر أن تطلق المغنية المعروفة بدعمها للقضية الفلسطينية والبالغة من العمر 28 عامًا أغنيتها المرتقبة، Houdini، في 9 نوفمبر الساعة 11 مساءً بتوقيت لندن.

دوا ليبا تفاجأ أحد معجبيها بأغنيتها الجديدة

واستطاع شخص محظوظ الاستماع إلى الأغنية الجديدة مبكرًا بعد أن فاجأته دوا وجريج جيمس خارج استوديوهات بي بي سي لبرنامج الأخير الصباحي على راديو بي بي سي 1.

حاولت المطربة ومقدم البرامج الإذاعية، البالغ من العمر 37 عامًا، الاندماج مع الجمهور أثناء جلوسهما خارج أحد المقاهي.

وحمل الثنائي الصحف بشكل مضحك بعد ثقب صفحاتها على هيئة عيون لإخفاء وجههما خلفها، بينما كانا يراقبلن الشارع لاختيار الشخص المحظوظ لمنحه الأسطوانة.

دوا ليبا تفاجأ أحد معجبيها بأغنيتها الجديدة

وبدت دوا أنيقة في قميص أزرق بياقة وجينز أسود، تحت معطف واق من المطر مصنوع من الجلد الأسود وأكملت إطلالتها مع حذاء أسود ذا كعب عال.

وأخفت الفائزة بجائزة جرامي عينيها خلف نظارة شمسية سوداء وتألقت بخصلات شعرها الحمراء الزاهية المصبوغة حديثًا.

بمجرد أن اختارت دوا وجريج أحد المارة ركضا نحو الرجل وعلى الفور، أحاط موظفو بي بي سي بالثلاثي وهم يرفعون لافتات تشجيع لدوا.

وتجاذب الثنائي أطراف الحديث مع الرجل المحظوظ بالاستماع إلى الأغنية من خلال سماعات الرأس.

دوا ليبا تفاجأ أحد معجبيها بأغنيتها الجديدة

ولم يستطع المارة إلا أن يلاحظوا المشهد والتقط العديد منهم الصور التي شاركوها على وسائل التواصل الاجتماعي، وأعرب المعجبون عن غيرتهم من الشخص المحظوظ الذي التقى بدوا وسمع الأغنية، بينما أشاد آخرون بالمغنية وطريقتها الغير التقليدية لتسويق أغنيتها.