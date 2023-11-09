شروط الحصول على وظائف أمانة جدة بالسعودية

يبحث العديد من السعوديين على محركات موقع “جوجل” بالمملكة العربية السعودية، اليوم الخميس، عن وظائف أمانة محافظة جدة، بعدما أعلنت عن طرح وظائف شاغرة مشمولة بسلم رواتب الموظفين العام بالمرتبة (السابعة)، وذلك من خلال التعاقد وفق اللائحة التنفيذية للموارد البشرية بالخدمة المدنية عبر منصة جدارات.

وظائف أمانة جدة بالسعودية

أوضحت أمانة محافظة جدة، بالمملكة العربية السعودية، أن الوظائف الشاغرة بلغ عددها 12 وظيفة، موضحة أن الوظائف مشمولة بسلم رواتب الموظفين العام بالمرتبة السابعة.

شروط وظائف أمانة جدة بالسعودية

ونوهت إدارة أمانة جدة بالسعودية، بأن التقديم على الوظائف الشاغرة لديها، جاءت بالشروط التالية:

خريجو وخريجات الدرجة العلمية (البكالوريوس).

خريجو وخريجات المعاهد التخصصية والدبلومات المتوسطة بعد الثانوية وما يعادلها.

الأولوية في الترشيح للتخصصات غير التربوية ثم التربوية.

يشترط توفر معادلة من وزارة التعليم للحاصلين على درجاتهم العلمية من خارج المملكة.

يشترط أن يكون سبق لها حضور الاختبار المهني المحدد للجامعيين على المرتبة السادسة والسابعة.

جميع الوظائف المعلنة تتطلب مقابلة شخصية، وسيتم دعوة أكثر من متقدم على كل وظيفة من المتقدمين الأعلى نقاطًا.

ستتم عملية مطابقة بيانات المرشحين خلال المقابلة الشخصية، وفي حال اختلاف البيانات أو عدم اجتياز المقابلة سيتم استبعاد المرشح.

الترشيح النهائي سيتم بعد الانتهاء من مطابقة البيانات والمقابلات الشخصية.

موعد التقديم على وظائف أمانة جدة

وأشارت أمانة جدة، أن التقديم سوف يكون متاح اعتبارًا من يوم الأحد المقبل الموافق 28/ 4/ 1445هـ، ويستمر حتى يوم الخميس 2/ 5/ 1445هـ.



رابط التقديم على وظائف أمانة جدة

ويمكن التقديم على وظائف أمانة جدة، من خلال منصة جدارات عبر الرابط التالي :" اضغط هنـــــــــــــا".