اعرف مرتبك بعد زيادة الحد الأدنى للأجور

زيادة الحد الأدنى للأجور، لجميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية، وفقًا لمناطق الاستحقاق، ليكون 4000 جنيه بدلًا من 3500 جنيه.

وفقا لجدول زيادة الحد الأدنى للأجور 2023 المنشور في الجريدة الرسمية تصبح الزيادة كالآتي:

الدرجة الوظيفية الممتازة ويصبح الحد الأدنى للأجور 11000 جنيه

الدرجة الوظيفية العالية ويصبح الحد الأدنى للأجور 9000 جنيه

الدرجة الوظيفية المدير العام 8000 جنيه

الدرجة الوظيفية الأولى 7000 جنيه

الدرجة الوظيفية الثانية 6000 جنيه

الدرجة الوظيفية الثالثة 5500 جنيه

الدرجة الوظيفية الرابعة 5000 جنيه

الدرجة الوظيفية الخامسة 4500 جنيه

الدرجة الوظيفية السادسة 4000 جنيه