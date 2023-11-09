الخميس 09 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

اعرف مرتبك بعد زيادة الحد الأدنى للأجور

الأجور
الأجور

زيادة الحد الأدنى للأجور، لجميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية، وفقًا لمناطق الاستحقاق، ليكون  4000 جنيه بدلًا من 3500 جنيه.

 

وفقا لجدول زيادة الحد الأدنى للأجور 2023 المنشور في الجريدة الرسمية تصبح الزيادة كالآتي: 

       

الدرجة الوظيفية الممتازة ويصبح الحد الأدنى للأجور 11000 جنيه

الدرجة الوظيفية العالية ويصبح الحد الأدنى للأجور  9000 جنيه

الدرجة الوظيفية المدير العام     8000 جنيه

الدرجة الوظيفية الأولى    7000 جنيه

الدرجة الوظيفية الثانية     6000 جنيه

الدرجة الوظيفية الثالثة     5500 جنيه

الدرجة الوظيفية الرابعة    5000 جنيه

الدرجة الوظيفية الخامسة  4500 جنيه

الدرجة الوظيفية السادسة  4000 جنيه

 

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