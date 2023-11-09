مطرب أمريكي: يجب وقف الإبادة الجماعية في حق الفلسطينيين

انضم مطرب الراب الأمريكي كيد كادي إلى العشرات من نجوم هوليوود الذين أعلنوا دعمهم للقضية الفلسطينية، واتجه المطرب الشهير إلى حسابه عبر إنستجرام لنقل رسالة طويلة، شارك فيها عزائه مقتل الآلاف في قطاع غزة بفلسطين المحتلة.

كيد كادي يطالب بوقف الإبادة الجماعية في فلسطين



وكتب: "الأشياء التي رأيتها في الأخبار حطمت قلبي". "لا أستطيع أن أشاهد ما يحدث في العالم وأظل صامتا. لا أستطيع أن أتخيل الألم الذي يشعر به الناس.

مطرب الراب الأمريكي كيد كادي

"رؤية أحياء بأكملها تتعرض للقصف، وأجيال كاملة تباد، والآباء يبكون على جثث أطفالهم التي لا حياة فيها، والمجتمعات المحلية تتحول إلى مقابر جماعية، والناس ينقبون بين أنقاض منازلهم على أمل العثور على رفات أحبائهم - وهي مأساة يعيشها الفلسطينيين وعليها أن تنتهي"، وأشار كودي أيضًا إلى أن وجود منصته الرسمية، دفعه جزئيًا إلى الكشف عن إدراكه جوانب الصراع.

وأضاف كيد: "أعلم أن بعض الناس سيختلفون معي، لكن لا بأس. وأضاف: "كرجل أسود، أقف ضد كل أشكال القمع". "وكفنان، أشعر بالمسؤولية للتحدث بصوت من لاصوت له. يهمني أن فني يمثل أعمق معتقداتي حول الشكل الذي أعتقد أنه يمكن أن تبدو عليه الإنسانية.

"آمل ألا نهاجم بعضنا البعض على أساس احترام حقوق الإنسان الأساسية. سأشجع دائمًا السلام للجميع – السلام الجسدي، والسلام العقلي، والسلام الروحي. وبغض النظر عن الدين أو العرق، فإن فقدان أرواح بريئة أمر غير مقبول على الإطلاق”.

وقال: "أدرك أن القصة تحتوي على ما هو أكثر مما حدث خلال الأسابيع القليلة الماضية". “وغني عن القول أنني أحب إخوتي وأخواتي اليهود وأدين أي عنف تجاههم. وفي الوقت نفسه، فإن العقاب الجماعي الذي يعانيه الفلسطينيون في ظل الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني لا يمكن فهمه.

وأخيرا، دعا كيد كودي إلى وقف إطلاق النار.

وخلص إلى القول: “لكن لنكن واضحين، دعم التحرير الفلسطيني ليس معاداة للسامية، بل هو أمر إنساني”. "الفلسطينيون يستحقون حريتهم. هذه ليست سياسة، هذه حياة حقيقية. وأنا مجرد رجل يهتم بالإنسانية.

وأضاف: "أقف مع الشعب الفلسطيني الذي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة وإنهاء الإبادة الجماعية المستمرة". فلسطين حرة!!