فئات ممنوعة من أداء مناسك الحج هذا العام

فئات محددة منعت من التقدم لأداء مناسك الحج هذا العام، وذلك حرصًا على سلامتهم وسلامة الآخرين، إذْ إنهم الأكثر عرضة لمخاطر العدوى.

الفئات المرضية الممنوعة من أداء الحج:

مرضى الفشل الكلوي ممن يتطلب علاجهم غسيل كلوي.

مرضى تليف الرئة.

حالات السمنة المفرطة المرضية.

الحالات المتقدمة من ذوي أمراض القلب، الأوعية الدموية، التليف الكبدي، الأورام.

السيدات الحوامل في الأشهر الأولى والأخيرة.

الأمراض النفسية والزهايمر.

سيتم إعادة فحص الحجاج الفائزين بالقرعة للتأكد من قدرتهم الصحية على أداء المناسك، وذلك بالمستشفيات التي تحددها المؤسسة القومية لتيسير الحج.

لا يسمح للمواطن بالتسجيل في أكثر من جمعية أو جهة أخري سواء سياحية أو قرعة وزارة الداخلية، كما يجب أن تكون بطاقة الرقم القومي سارية لمدة لا تقل عن 6 أشهر من تاريخ التسجيل.