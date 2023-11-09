ندوات في الوعي البيئي لطلاب وتلاميذ المدارس بجامعة القناة

أكد الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، أهمية مشاركة الجامعة بالمبادرات الرئاسية الكبرى ومنها: "اتحضر للأخضر"، الساعية لتنمية الوعي البيئي.



تابع أن جامعة قناة السويس في إطار مسئوليتها المجتمعية، وحرصها على المشاركة في المبادرات الرئاسية ومنها: “اتحضر للأخضر”، قامت بتنفيذ مجموعة من الندوات التوعوية بقضايا البيئة والتغيرات المناخية، وما يرتبط بها من قضايا اقتصادية، توجهت بها لتنمية الوعي البيئي لدى طلاب وتلاميذ المدارس، مشيرًا إلى أن ذلك يتم في إطار بروتوكول التعاون المشترك بين الجامعة ومديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية.



في هذا السياق- استقبلت كلية الزراعة بجامعة القناة طلاب وتلاميذ 6 مدارس بالإسماعيلية هي:

مدرسة المشير أحمد إسماعيل الثانوية العسكرية بنين، مدرسة صفية زغلول الإعدادية بنات، مدرسة الزهراء الابتدائية المشتركة، مدرسة عمر مكرم الابتدائية، مدرسة علي بن أبي طالب الابتدائية، مدرسة الشهيد محمد مصطفى الأتربي.

يأتي ذلك في زيارات ميدانية لطلاب وتلاميذ المدارس إلى الكلية، زاروا خلالها قسم الألبان ومعمل تصنيع منتجات الألبان، وقسم وقاية النبات، إذْ قام نخبة من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالكلية بتقديم الندوات التوعوية البيئية حول "المدرسة الخضراء الذكية.. من النظرية إلى التطبيق"، و "أثر الزرع والغرس على البيئة والتغيرات المناخية"، و"تدوير المخلفات الزراعية"، و"تأثير التنمية الزراعية على تحسين البيئة وتجميل المدن".

تمَّ تنفيذ خطة الزيارات المدرسية للكلية، وندوات التوعية البيئية في إطار التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، وتحت إشراف عام الدكتور محمد يس عميد كلية الزراعة، والدكتور محمد وصفي وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.