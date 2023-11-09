الخميس 09 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

اقتصاد

البورصة تربح 16.4 مليار جنيه بختام تعاملات اليوم

تداولات البورصة
تداولات البورصة

واصلت مؤشرات البورصة في ختام جلسة تعاملات اليوم الخميس نهاية تعاملات الأسبوع بصورة جماعية مدعومة بمشتريات المستثمرين الأجانب.

ربح رأس المال السوقي للأسهم على ارتفاع 16.4 مليار جنيه ، ووصلت القيمة السوقية للأسهم إلى مستوي 1.632.6 تريليون جنيه.

 ارتفع مؤشر  إيجي أكس 30 الذي يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة بنسبة 1.36% ليصل إلى مستوي 24312نقطة.

كما شهد مؤشر إيجي اكس 70 الذي يقيس أداء الأسهم الصغيرة والمتوسطة   صعودا  بنسبة 1%  ليغلق عند مستوى4658 نقطة.

ارتفع مؤشر إيجي اكس 100الاوسع نطاقا والذي يضم الشركات المكونة لمؤشري إيجي اكس 30 وإيجي اكس 70 بنسبة 0.11%   ليغلق عند مستوى 6908نقطة.

اتجهت تعاملات الأجانب للشراء وبلغت صافي مشترياتهم 249مليون  جنيه مقابل عمليات بيعيه للمستثمرين المصريين والعرب  وسط تداولات 4.4 مليار جنيه.

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