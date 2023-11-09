البورصة تربح 16.4 مليار جنيه بختام تعاملات اليوم

واصلت مؤشرات البورصة في ختام جلسة تعاملات اليوم الخميس نهاية تعاملات الأسبوع بصورة جماعية مدعومة بمشتريات المستثمرين الأجانب.

ربح رأس المال السوقي للأسهم على ارتفاع 16.4 مليار جنيه ، ووصلت القيمة السوقية للأسهم إلى مستوي 1.632.6 تريليون جنيه.

ارتفع مؤشر إيجي أكس 30 الذي يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة بنسبة 1.36% ليصل إلى مستوي 24312نقطة.

كما شهد مؤشر إيجي اكس 70 الذي يقيس أداء الأسهم الصغيرة والمتوسطة صعودا بنسبة 1% ليغلق عند مستوى4658 نقطة.

ارتفع مؤشر إيجي اكس 100الاوسع نطاقا والذي يضم الشركات المكونة لمؤشري إيجي اكس 30 وإيجي اكس 70 بنسبة 0.11% ليغلق عند مستوى 6908نقطة.

اتجهت تعاملات الأجانب للشراء وبلغت صافي مشترياتهم 249مليون جنيه مقابل عمليات بيعيه للمستثمرين المصريين والعرب وسط تداولات 4.4 مليار جنيه.