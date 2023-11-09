الكشف الطبي على 1354 مواطن بالمنيا

وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، بمواصلة العمل في خطة القوافل الطبية العلاجية المجانية، والتي تنفذها وزارة الصحة بالمحافظة، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لدعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجاً.

من جانبه، صرح الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن القافلة الطبية العلاجية المجانية ، والتي نفذت بقرية المعطن إحدى قرى مركز ومدينة بنى مزار، شملت توقيع الكشف الطبي في عدد من التخصصات المختلفة منها ، (الباطنة، الأطفال، الجراحة، النساء، الجلدية، تنظيم الأسرة، الأسنان) ، وضمن إجراءات وقائية مشددة.

وتم الكشف على 1354 حالة وصرف العلاج بالمجان منها ، 345 حالة جراحة ، 341 حالة أطفال ، 381 باطنة، 113 نساء، 67 أسنان، 46 تنظيم أسرة، 61 مسالك، وإجراء 170 تحليلاً متنوعاً، و 9 حالات أشعة سينية ، و 6 حالات موجات صوتية ، وكشف مبكر للضغط والسكر لـ 111 مترددا ، وخلع أسنان لـ3 حالات بعيادة الأسنان ، وتحويل للمستشفى 26 حالة لاستكمال العلاج ، بالإضافة إلى عقد ندوات تثقيف صحي لــ 107 متردداً.