رئيس جامعة الأزهر يشهد حفل تخريج دفعة جديدة من طلاب تايلاند

شارك الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، في تكريم خريجي كليات جامعة الأزهر من تايلاند بحضور السفير عبدالرحمن موسى، مستشار الإمام الأكبر شيخ الأزهر لشئون الوافدين، والسفير بوتابوران آيوتوكسان، سفير تايلاند بالقاهرة.

وخلال كلمته نقل رئيس الجامعة تحيات الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، إلى أبنائه سفراء الأزهر من تايلاند، وأمانيه لهم بمستقبل أفضل بإذن الله.

طلب العلم والجد والاجتهاد في سبيل ذلك

وحث رئيس جامعة الأزهر الخريجين على طلب العلم والجد والاجتهاد في سبيل ذلك، وأن يكونوا خير سفراء لمؤسسة الوسطية والاعتدال في بلادهم، وأن يكونوا دائمًا وأبدًا رسل سلام في جميع أنحاء العالم.

وفي ختام الاحتفالية قام رئيس جامعة الأزهر بتكريم النماذج المتميزة من أبناء تايلاند، وحرص الخريجون على التقاط الصور التذكارية مع رئيس جامعة الأزهر.