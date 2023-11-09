المنيا تنظم ندوة عن " الأمراض وتأثيرها الإقتصادي على قطاع الإنتاج الحيواني"

تحت رعاية اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، أعلنت مديرية الطب البيطري بالمنيا، عن تنظيم ندوة علمية عن ، ( الأمراض وتأثيرها الاقتصادي على قطاع الإنتاج الحيواني)، وذلك يوم السبت القادم، الموافق ١١ نوفمبر الجاري، الساعة ٣ ظهراً بديوان عام المحافظة .

من جانبه أوضح الدكتور فتحي عبد العال مدير مديرية الطب البيطري بالمنيا ، أن الندوة تأتي ضمن خطة المديرية لإقامة سلسلة من الندوات والدورات التثقيفية لأطباء الطب البيطري بالمحافظة، مشيراً وكيل الوزارة ، إلى أن الندوة تقام بالتعاون مع نقابة الأطباء البيطريين بالمحافظة ، والمعمل الفرعي بمعهد بحوث صحة الحيوان بالمنصورة، وإحدى شركات القطاع الخاص.