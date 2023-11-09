النيابة تحقق في وفاة مزارع بأسيوط

تباشر النيابة العامة التحقيق في واقعة إطلاق أعيرة نارية ، ومصرع مزارع إثر إصابته بأعيرة نارية بأسيوط.

كشف وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة منفلوط بمديرية أمن أسيوط بوجود إطلاق أعيرة نارية بدائرة المركز ، ومصرع مزارع إثر إصابته بأعيرة نارية.

بالإنتقال وسؤال نجل المجني عليه إتهم (مزارع ونجله) بالتعدى على والده وإطلاق أعيرة نارية من سلاحين ناريين كانا بحوزتهما تجاه المجنى عليه وإحداث إصابته التى أودت بحياته ، وذلك لخلافات الجيرة بينهما.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين والسلاحين المستخدمين(2 بندقية آلية)وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة لذات الخلافات.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

تباشر النيابة العامة التحقيق في واقعة ما تبلغ من (أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول") بقيام "شخصين" يستقلان دراجة نارية بإستيقافه بأسلوب إنتحال الصفة وإستيلائهما منه على (مبلغ مالى "عملات أجنبية").

وكشفت الأجهزة الأمنية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة ثالث مدينة نصر بمديرية أمن القاهرة من (أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول") بقيام "شخصين" يستقلان دراجة نارية بإستيقافه بأسلوب إنتحال الصفة وإستيلائهما منه على (مبلغ مالى "عملات أجنبية") مُرسل له من قِبل شقيقه خارج البلاد عبر أحد مكاتب تقديم الخدمات.



بإجراء التحريات وجمع المعلومات تم تحديد مرتكبى الواقعة(4 أشخاص"لثلاثة منهم معلومات جنائية"– مقيمين بمحافظة القاهرة).

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبحوزتهم (مبالغ مالية "عملات أجنبية ومحلية من متحصلات السرقة"- سيارة "مُستأجرة"- 2 جهاز لاسلكى– 4 هواتف محمولة)..بمواجهتهم أقر أحدهم بأنه "وسيط بمكتب خدمات" ملك (أحد الأشخاص -له معلومات جنائية- "أمكن ضبطه"– كائن بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول) ، ونظراً لعلمه بموعد تسليم المبلغ المالى للمجنى عليه خطط لسرقته ، بالإستعانة بباقى المتهمين بأسلوب "إنتحال الصفة" مُستخدمين فى ذلك (دراجة ناريةبدون لوحات- طبنجة صوت) "تم إستخدامهما بالواقعة - أمكن ضبطهما".. وبإستدعاء المجنى عليه، تعرف على المتهمينوإتهمهم بإرتكاب الواقعة .