استمرار فتح منافذ مبادرة "خفض الأسعار" بالمنيا

أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، استمرار الوحدات المحلية بالتوسع في إقامة المنافذ الثابتة والمتحركة، والشوادر والمعارض لبيع السلع الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة للمواطنين، ضمن مبادرة "خفض الأسعار"، وذلك بالتنسيق مع مديرية التموين والغرفة التجارية المصرية، والشركة المصرية لتجارة الجملة، فضلًا عن تكثيف الحملات على الأسواق، منعًا لأي محاولات احتكارية للسلع أو التلاعب بأسعارها أو جودة المنتج.

في هذا السياق، تابعت الوحدات المحلية لمراكز ومدن على مستوى المحافظة، منافذ عرض وبيع السلع الغذائية للاطمئنان على مدى توافرها بالأسواق والمحلات التجارية، إذْ تم التأكد من توافر المنتجات وسط إقبال من المواطنين للتخفيف عن كاهلهم، كما تم التشديد على أصحاب المحلات بالالتزام بالأسعار المعتمدة للسلع الأساسية، ووضع لوحات التسعيرة في أماكن واضحة.

فى سياق آخر، حررت الوحدات المحلية بمراكز، (ديرمواس ـ بنى مزار ـ العدوة)، 50 محضرًا تموينيًّا، وذلك خلال عدد من الحملات التفتيشية نفذتها الوحدات المحلية، بالتعاون مع مباحث التموين، والجهات المعنية على الأسواق والمخابز البلدية، لإحكام الرقابة على الأسعار، والتأكد من جودة الرغيف المنتج وصلاحية المواد الغذائية المعروضة، منها، 13 محضرًا للمخابز المخالفة، بقرية نزلة البدرمان بمركز ديرمواس، و33 بمركز بنى مزار، إذْ تضمنت المخالفات: (نقص وزن ـ خبز غير مطابق للمواصفات ـ عدم نظافة ـ عدم إعلان عن مواعيد تشغيل ـ عدم وجود سجل ـ تبديد في حصة الدقيق المدعم)، وفي مجال الأسواق، تم تحرير 4 محاضر لعدد من المحال التجارية بمركز العدوة، لعدم الإعلان عن الأسعار المعتمدة.

جدير بالذكر، أن الوحدات المحلية توالى إقامة معارض وفتح منافذ جديدة، لبيع السلع واللحوم ضمن المبادرة الرئاسية "خفض الأسعار"، إذْ بلغ إجمالي عددها 94 منفذًا ثابتًا ومتحركًا، لعرض السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة، بمختلف قرى ومراكز المحافظة، وذلك في إطار التخفيف عن كاهل المواطنين، وتلبية احتياجاتهم ومتطلباتهم كافة، وتيسيرًا عليهم في أماكنهم.