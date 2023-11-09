انهيار منزل بالفيوم دون وقوع إصابات

انهار منزل مكون من طابقين، بقرية سنوفر، بالفيوم، ولم يسفر الحادث عن وقوع إصابات، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

كانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم، قد تلقت بلاغا بوقوع حادث إنهيار منزل مكون من طابقين، بقرية سنوفر، التابعة لمركز الفيوم، وعلي الفور إنتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف الي مكان الحادث، وتبين إنهيار منزل مكون من طابقين، بجوار عيادة طبية، ولم يسفر الحادث عن وقوع إصابات، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

حادث اخر

ومن جهه أخرى استقبل مستشفي الفيوم العام، 4 مصابين، في حادث تصادم بين سيارة ملاكي، ودراجة بخارية، بمدينة الفيوم الجديدة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

كانت قسم الإستقبال والطوارئ بمستشفي الفيوم العام، إستقبل 4 أشخاص مصابين نقلتهم سيارات الإسعاف الي المستشفي، وتبين أنهم أصيبوا في حادث تصادم بين سيارة ملاكي، ودراجة بخارية، بمدينة الفيوم الجديدة بجوار المدرسة الإبندائية، وتم عمل الإسعافات اللازمة للمصابين، وتبين أن الإصابات تراوحت ما بين كدمات وكسور، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.