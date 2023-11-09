29 ديسمبر الحكم على يحيى حسين

قررت محكمة جنح أمن الدولة مدينة نصر ثان مد أجل الحكم على يحيى حسين عبد الهادى، في اتهامه بنشر أخبار وبيانات كاذبة لجلسة 29 ديسمبر.

وكشف أمر الإحالة أن المتهم أذاع عمدًا بالداخل والخارج إشاعات وبيانات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد بأن نشر مقالات على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تضمنت إشاعات وبيانات كاذبة نسب فيها زورًا لمؤسسات الدولة وتكدير الأمن العام وإلقاء الرعب بين الناس وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة.

وكانت مصلحة السجون المصرية أفرجت عن الناشط السياسي يحيي حسين عبد الهادي، مؤسس الحركة المدنية الديمقراطية، تنفيذا لقرار بالعفو الرئاسي عنه، بعد أن صدر حكم بحبسه أربع سنوات.

جاء ذلك بعد ساعات من صدور قرار جمهوري من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بالعفو عن المهندس يحيى عبد الهادي يوم الأربعاء، حمل رقم 219 لسنة 2022 ونشرته الجريدة الرسمية.

وأكد المحامي طارق العوضي، عضو لجنة العفو الرئاسي، خروج عبد الهادي من سجن مزرعة طرة جنوبي العاصمة المصرية القاهرة، عبر حسابه على موقع تويتر. وكتب العوضي: "المهندس يحي حسين عبد الهادي .. حمدلله على سلامتك".