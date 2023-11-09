جامعة سوهاج تنظم دورة تدريبية عن الجوانب المالية والقانونية

نظم مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات الجامعية بجامعة سوهاج، دورته التدريبية عن "الجوانب المالية والقانونية في الأعمال الجامعية"، والتي استهدفت 20 عضوّ هيئة تدريس من أساتذة مساعدين ومدرسين من كليات الجامعة المختلفة، واستمرت على مدار يومين بواقع 10 ساعات تدريبية، وذلك بمقر المركز بالحرم الجامعي القديم.

قال الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة: "إن البرنامج التدريبي هدف إلى تنمية معارف ومهارات المشاركين فيما يتعلق بالجوانب المالية والقانونية بالأعمال الجامعية، مضيفًا أهمية التعريف بهذه الجوانب وتبنيها وتطبيقها في إدارة أعمالهم الجامعية، إذْ تناول التدريب التعريف بالجوانب المالية بالجامعات، وبنود المصروفات والمحاسبة الحكومية، التعريف بمفهوم موازنة الجامعة وعلاقته بالموازنة العامة للدولة، مع شرح بنود موازنة الجامعة بأبوابها المختلفة حسب اللوائح والقوانين، ومناقشة أنواع الرقابة على الموازنة وإجراءات وقواعد الرقابة.

أضاف الدكتور عنبر محمود مدير المركز، أن البرنامج التدريبي المخصص للجوانب القانوني تضمن التعريف بالهيكل التنظيمي للجامعات والمجالس المختلفة بها، وتشكيل واختصاص ومهام كل مجلس من المجالس، مع التعريف بالمناصب القيادية ومهام كل منصب، والتعريف بحقوق وواجبات عضو هيئة التدريس والضوابط القانونية التي تتعلق بها، ومناقشة المخالفات وقواعد النظام التأديبي، مشيرًا إلى أنه حاضر باليوم الأول الدكتور عبدالمحسن حسين مدرس المحاسبة بكلية التجارة، وحاضر باليوم الثاني الدكتور حماد مصطفى عزب العميد السابق لكلية الحقوق بجامعة أسيوط وأستاذ القانون المتفرغ بكلية الحقوق جامعة سوهاج.