شركة النصر للسيارات تعود للحياة في ثوبٍ جديدٍ.. ما القصة؟؟

شركة النصر للسيارات.. تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي أنباءً تفيد بعودة شركة النصر لصناعة السيارات للعمل مرة أخرى وقيامها بصناعة سيارات محلية، تزامنًا مع حملات مقاطعة المنتجات الأجنبية الداعمة للكيان الصهيوني في ظل الإبادة الجماعية على غزة وتشجيع الصناعات المحلية والمنتج المصري.

فيما انتشرت صفحة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" تتضمن 55 ألف متابع تنشر صورًا لسيارات تم إنتاجها في شركة النصر للسيارات، قائلةً: "بعد مطالبة الشعب المصري العظيم باسترجاع ودعم التصنيع المصري للسيارات قررنا العودة وبقوة وبأسعار مفاجأة، قريبًا جدًّا صناعة مصرية 100%".

عند البحث عن حقيقة الأمر اتضح أن هذه الصفحة تم إنشاؤها منذ أيام قليلة وليست الصفحة الرسمية لشركة النصر لصناعة السيارات العريقة، وانما هى واحدة من ضمن الصفحات التى ظهرت مؤخرًا لدعم المنتجات المصرية.

وفي السياق نفي المهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، صحة هذه الصور التي تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرًا إلى أن إنتاج السيارة الكهربائية لا تزال هناك مفاوضات جارية حاليًّا مع بعض الشركات الأجنبية لتصنيع السيارة الكهربائية.

كما أعلنت وزارة قطاع الأعمال العام، عن اهتمام الحكومة المصرية بتطوير شركة النصر لصناعة السيارات، وذلك من أجل النهوض بالشركة والاهتمام أيضًا بسياسة إحلال المنتج المحلي، كما أكدت الوزارة أهمية توفر مستلزمات الإنتاج كافة وتأمين احتياجات المصنع الخاص بالمدخلات والمواد الخام اللازمة للعمليات الإنتاجية.

تجدر الإشارة إلى أن شركة النصر للسيارات، تأسست عام 1961؛ حينما وجَّه الرئيس الراحل جمال عبدالناصر في تلك الفترة سياسة التنمية الصناعية الشاملة المتكاملة لشبكة من الصناعات الثقيلة والخفيفة في آن واحد، لقطاعات مثل الحديد والصلب والغزل والنسيج والألومنيوم والسيارات والأدوية.

من أهم السيارات التي أنتجتها هذه الشركة: سيارة فيات 128 ونصر شاهين، وهي موديل مُعدّل في شركة توفاش الصربية، وكذلك السيارة فيات 131 وفلوريدا بالتعاون مع شركة يوجو الصربية، وهي نموذج مُعدّل من سيارة فيات 128، وتصنيع أول أتوبيس محلي الصنع من شركة النصر للسيارات.

تعدُّ شركة النصر للسيارات واحدًا من أهم الشركات المصرية التابعة لقطاع الأعمال العام وقد اتخذت خطوات كبيرة فى الأيام القليلة الماضية لإحياء علامتها التجارية من خلال اتفاقية مع وزارة النقل لتصنيع أتوبيسات صديقة للبيئة بالتعاون مع وزارة النقل.