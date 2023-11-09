المهرة تقدم نصائح للفتيات لاختيار ملابس مناسبة

قدمت المهرة صانعة المحتوى نصائح للفتيات لاختيار ازياء صيف ٢٠٢٣ واللاتي يبحثن عن ملابس واسعة، وموضة الصيف بالألوان الجذابة.

ومن ضمن هذا الاستايلات متنوعه بأشكالها وألوانها٬ والدريسات الواسعة ذات الأقمشة الناعمة المريحة للجسم والألوان المبهجة التي تعطي طاقة إيجابية وتحسن المزاج.

حيث يوجد موديلات مختلفة للعام 2022 ٬ البنطلونات الواسعة “الهاواي”٬ ومنها ألوان كثيرة “الفوشيا٬ والبرتقالي٬ والأبيض٬ والأخضر٬ والفسفوريات.



وأيضا السوية شيرت علي بنطلون جينز٬ لأنه يعطي مظهر عصري جذاب٬ ويمكن أن ترتدي سويت شيرت علي تنوره واسعه٬ وتبدو التنورة المنفوشة تعد من أفضل الاختيارات ويسهل تنسقها مع اختيار ألوان مميزة عليها.

وأعربت المهرة عن ارتداء العبايات المفتوحة٬ فمن الأفضل تنسيقها مع فستان أبيض حتى تلفت الأنظار٬ وإذا كان لدى السيدة مناسبة وسوف تلجأ للفساتين السواريه فمن الأفضل أن لا تتردي الفساتين المحددة للجسم.

وتابعت صانعة المحتوي المهرة : لا تترددي من ارتداء ملابس جريئة أثناء الحمل تلبس ما تشاء٬ ولكن يجب أن يكون مريح لكي قبل أي شيء ومناسب لحجم بطنك٬ وهناك اختيار مهم وهو الأحذية يجب أن تكون مريحة وطبيعية٬ وتتجنب الكعب العالي

وتقول صانعة محتوي المهرة أنتي جميلة في كل شي٬ فلا تشعرين بالحيرة واستمتعي بتلك الفترة الجميلة قدر المستطاع”.