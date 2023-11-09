بيطرى الشرقية يُشارك في تنظيم قافلة طبية بيطرية

قال اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري، إن المديرية شاركت في تنظيم قافلة طبية بيطرية توعوية وقائية مجانية شاملة بقرية الحبش التابعة لمركز الإبراهيمية و بالتعاون مع القطاع الخدمى بالمحافظة.

جاء ذلك بحضور عدد من القيادات التنفيذية والعلمية من جامعة الزقازيق، والقطاع الخدمي ورؤساء أقسام الرعاية والعلاج والإرشاد والابيدميولوجى، ومدير وحدة الإبراهيمية، وأطباء الوحدة بإدارة الإبراهيمية البيطرية، ومسئولى الإدارة المحلية وإدارة التضامن الاجتماعى بالإبراهيمية، وكبار المربين بالقرية، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية تنمية الريف المصرى، وتم من خلالها تقديم جميع الخدمات البيطرية لتخفيف العبء على كاهل المواطنين.

وأشار مدير مديرية الطب البيطري إلى أن القافلة قامت برش ٤٥٠ رأس ماشية لمكافحة الطفيليات الخارجية، وتجريع ٣٤٠ رأس أغنام لمكافحة الطفيليات الداخلية.

وأوضح مدير المديرية أنه تم عقد ندوتين وعدد من اللقاءات الإرشادية لزيادة الوعي لدى المربيين، والتوعية بأهمية التأمين على الماشية والتحسين الوراثي لسلالات الماشية ( أبقار، جاموس ) ومشروع تمويل شراء عجلات عشار ثنائية الغرض عالية الإنتاجية، وأهمية التحصين للوقاية من الأمراض الوبائية الخطيرة، والمشروع القومي لإنشاء وتطوير مراكز تجميع الألبان، ومشروع تسمين عجول البتلو ومشروع تحصين الثروة الداجنة ضد مرض إنفلونزا الطيور.