7 ديسمبر الحكم على المتهم بحرق والده

حجزت محكمة جنايات طنطا بمحافظة الغربية، اليوم الخميس، محاكمة "حمدي. س"، المتهم بإشعال النيران في والده والتسبب في وفاته بسبب خلاف سابق بينهما على إدارة الكشك الخاص بالأسرة، لجلسة 7 ديسمبر للنطق بالحكم.

وكشف قرار الإحالة أن المتهم شرع في ارتكاب جريمته إثر خلاف سابق مع والده بشأن إدارة كشك محل الواقعة، حيث بيت النية وعقد العزم على قتله، وأعد لذلك الغرض أداة معجلة للاشتعال زجاجة جازولين، وتوجه إلى المكان الذي أيقن فيه تواجده به وهو الكشك محل الواقعة، وما إن ظفر به حتى أضرم النيران بالكشك والمجني عليه حال تواجده بداخله قاصدا من ذلك إرهاق روحه، فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي، والتي أودت بحياته.

كما اقترنت تلك الجناية بجناية أخرى، وهي أنه في ذات الزمان والمكان أضرم النار عمدا بمكان معد للسكن الكشك والمملوك للمجني عليها شقيقته “ن”، بأن قام بسكب مادة معجلة للاشتعال جازولين على واجهة الكشك، وقام بإيصال مصدر حراري “قداحة”، ونشب الحريق على النحو الثابت بتقرير الأدلة الجنائية، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

ترجع تفاصيل الواقعة عند أقدم المتهم يعمل مندوب دعاية على إشعال النيران في والده داخل كشك لخلاف بينهما، ما أدى إلى إصابته بحروق متعددة في الجسم وتوفي فور نقله للمستشفى متأثرا بها.

ونجح رجال مباحث الغربية في ضبط المتهم الذي فر هاربا إلى القاهرة، وتم إلقاء القبض عليه وإحالته إلى جهات التحقيق التي أمرت بحبسه على ذمة التحقيقات، وتمت إحالة القضية للمحاكمة الجنائية التي أصدرت قرارها المتقدم.