قناة النهار تربح 15 مليون بسبب مسلسل يحيي الفخراني

قضت الدائرة الخامسة بمحكمة القاهرة الإقتصادية، االيوم الخميس، برفض دعوي شركة كينج توت عصام شعبان وشركاه المقامة ضد شركة ترنتا للانتاج والتوزيع الفني مالكة قنوات شبكة تليفزيون النهار الفضائية .

وحملت الدعوى المقيدة بجدول محكمة القاهرة الإقتصادية الكلية رقم ٨٠٥ لسنه ١٦ ق .

وترجع وقائع الدعوي الي مطالبة شركة كينج توت عصام شعبان وشركاه بتعويض مالي قدرة 15 مليون جنيه بمناسبة عرض مسلسل تليفزيوني من بطولة الفنان يحي الفخراني عبر شبكة قنوات تليفزيون النهار الفضائية دون الحصول علي موافقة من شركة كينج توت علي حد زعمها .

وحيث تداولت الدعوي بالجلسات وقضت محكمة القاهرة الإقتصادية بالدائرة الخامسة الكلية برفض الدعوي الزام رافعها بالمصروفات القضائية مما يثبت صحة موقف شركة ترنتا للإنتاج والتوزيع الفني واحقيتها في عرض هذا المصنف خلاف الادعاءات الواهية التي إثارتها شركة كينج توت عصام شعبان وشركاه