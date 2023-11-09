عاجل
خاص للوفد.. باولو سوزا يرفض تدريب الزمالك اختراق حسابات فوري وتسريب بيانات العملاء.. الشركة تصدر بياناً
الخميس 09 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

قطع المياه "السبت المقبل" عن بعض قرى اهناسيا لتطهير خزان محطة منشأة عبدالصمد

مياه اهناسيا
مياه اهناسيا

 

 

 

 

 

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف، أنه تقرر قطع المياه عن قرى  ننا، منشأة عبد الصمد، وش الباب، أبو شهبة مركز إهناسيا، يوم السبت المقبل 11 نوفمبر الجاري، اعتبارًا من الساعة ـ8 صباحاً حتى 10 مساءً وذلك للقيام بأعمال تطهير بالخزان الأرضي لمحطة منشأة عبد الصمد.             

وتتقدم الشركة باعتذارها عن قطع المياه خلال الفترة المذكورة، بسبب أعمال التطهير اللازمة بالمحطة لضمان انتظام تقديم الخدمة، مناشدة المواطنين، وأصحاب المخابز وكل المنشآت الحيوية تدبير احتياجاتهم الأساسية من المياه خلال تلك الفترة، ومنوهة عن قيامها بتدبير سيارات مياه شرب نقية عند الحاجة إليها، مع التأكيد على الاتصال من أى تليفون أرضى على الخط الساخن (125) حال وجود شكوى في هذا الشأن.

FB_IMG_1699530807240
FB_IMG_1699530807240
FB_IMG_1699530797335
FB_IMG_1699530797335
FB_IMG_1699530744404
FB_IMG_1699530744404
FB_IMG_1699530788610
FB_IMG_1699530788610
FB_IMG_1699530736329
FB_IMG_1699530736329
FB_IMG_1699530675417
FB_IMG_1699530675417
FB_IMG_1699530497026
FB_IMG_1699530497026
الجريدة الورقية