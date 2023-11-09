محاضر ضد أصحاب المحال التجارية لبيعها سكر بأزيد من السعر المعلن

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، فايزة عبدالرحمن وكيلة وزارة تموين الشرقية، بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على محطات الوقود والمخابز والمصانع وثلاجات بيع اللحوم والدواجن المجمدة ومحال الجزارة وبقالي التموين ومضارب الأرز المحلي، للتأكد من التزام أصحابها بالاشتراطات التموينية، ومراجعة تراخيصها، والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وتنفيذًا لتوجيهات المحافظ، قامت إدارة تموين كفر صقر برئاسة عبدالرؤوف سويلم مدير الإدارة ومفتشي الإدارة، بشن حملة تفتيشية على المحال التجارية، وأسفرت الحملة عن تحرير محاضر للمخالفين.

حيث تم تحرير محضرين بأرقام ١٥٧٥٤ و١٥٧٥٥ جنح كفر صقر ضد أصحاب محال جزارة وذلك للذبح خارج المجازر الحكومية، وتم التحفظ علي ١٠ كيلو جرامات لحوم.

كما تم تحرير المحضر برقم ١٥٧٥٦ جنح كفر صقر لأحد المحال التجارية لبيع سكر ابيض بأزيد من السعر المعلن وتم التحفظ على ٦٠ كيلو جرام سكر.