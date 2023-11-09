إصابة 3 أشخاص في حادث انقلاب أتوبيس بكفر الشيخ

أصيب 3 أشخاص بإصابات متفرقة في حادث انقلاب أتوبيس على طريق النجارين مطوبس، بمحافظة كفر الشيخ، وهرعت سيارات الإسعاف لموقع الحادث، وجرى نقل المصابين، للمستشفى.



تلقت غرفة العمليات بمديرية الصحة بكفر الشيخ، إشارة بوقوع حادث انقلاب الأتوبيس، ونقلت سيارات الإسعاف، المصابين لمستشفى مطوبس المركزي، وتبين من دفاتر مستشفى مطوبس المركزي، إصابة كل من علي جبر منتصر، 59، بجرح في الذراع والفخذ والقدم، وبسيوني عبدالغني عبدالرحمن، 58 سنة، بجرح بالفخد، ومحمد خيري درويش، 28 سنة، بجرح في الظهر،ويتلقى المصابون الاسعافات الازمة، وجميعهم تحت الملاحظة.

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة ثالث مدينة نصر بمديرية أمن القاهرة من (أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول") بقيام "شخصين" يستقلان دراجة نارية بإستيقافه بأسلوب إنتحال الصفة وإستيلائهما منه على (مبلغ مالى "عملات أجنبية") مُرسل له من قِبل شقيقه خارج البلاد عبر أحد مكاتب تقديم الخدمات.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تم تحديد مرتكبى الواقعة(4 أشخاص"لثلاثة منهم معلومات جنائية"– مقيمين بمحافظة القاهرة).

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبحوزتهم (مبالغ مالية "عملات أجنبية ومحلية من متحصلات السرقة"- سيارة "مُستأجرة"- 2 جهاز لاسلكى– 4 هواتف محمولة)..بمواجهتهم أقر أحدهم بأنه "وسيط بمكتب خدمات" ملك (أحد الأشخاص -له معلومات جنائية- "أمكن ضبطه"– كائن بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول) ، ونظراً لعلمه بموعد تسليم المبلغ المالى للمجنى عليه خطط لسرقته ، بالإستعانة بباقى المتهمين بأسلوب "إنتحال الصفة" مُستخدمين فى ذلك (دراجة ناريةبدون لوحات- طبنجة صوت) "تم إستخدامهما بالواقعة - أمكن ضبطهما".. وبإستدعاء المجنى عليه، تعرف على المتهمينوإتهمهم بإرتكاب الواقعة .

وبمواجهة صاحب المكتب المشار إليه، إعترف بمزاولته نشاط غير مشروع فى مجال تحويل الأموال من وإلى داخل البلاد بنظام المقاصة بالمخالفة للقانون.. وضبط بحوزته (مبالغ مالية "عملات أجنبية ومحلية").

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.