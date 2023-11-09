فيتوريا: أتابع محمد شريف ولهذا السبب لم أضمه المعسكر الأخير
تحدث المدرب البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر، عن مهاجمي الفراعنة وسبب اختيار محمد شريف هذا المعسكر وعدم ضم أحمد حسن كوكا، وذلك خلال المؤتمر الصحفي.
وقال فيتوريا: "محمد شريف اتابعه جيدا واعجبني في اخر مباراتين مع فريقه، وهو كان متواجد في معسكر قبل الاخير ولكنه لم يشارك".
وأكمل:" لم اضم محمد شريف في معسكر اكتوبر لاني كنت أعرف صعوبة مشاركته، ولكن الان اعجبني مستواه وتطور كثيرا لذلك ضممته".
وأضاف: "بالنسبه لكوكا فانا اعرفه جيدا، منذ ان كنت في البرتغال وكنت قريبًا من ضمه لفريق بنفيكا الذي كنت أدربه".
وأختتم: " لم اضمه مؤخرا لانه كان مصابا والان تم شفائه ولكني اري انه ما زال بحاجة لاستعادة مستواه لانه مهاجم جيد.
وجاءت قائمة منتخب مصر كالتالي:
حراسة المرمي: محمد الشناوي - محمد صبحي -أحمد الشناوي .
خط الدفاع: محمد هاني، عمر كمال، علي جبر، محمد عبدالمنعم، أحمد سامي، رامي ربيعة، محمد حمدي، أحمد فتوح.
خط الوسط: طارق حامد، مروان عطية، محمد النني، إمام عاشور، أحمد سيد زيزو، محمود حمادة، حمدي فتحي.
الهجوم: محمد صلاح، مصطفى فتحي، مصطفى محمد، محمد شريف، محمود حسن تريزيجيه، عمر مرموش، حسين الشحات.