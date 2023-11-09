إزالة 4 حالات تعدى على الأرض الزراعية بالخانكة

استمرارا لجهود التصدي للتعديات بالبناء المخالف على الأرض الزراعية وتنفيذاً، لتوجيهات اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية وتعليمات مجدي نجاح رئيس مركز ومدينة الخانكة.

شنت الأجهزة التنفيذية بمدينة الخانكة حملة لإزالة التعديات على أملاك الدولة و كذا مراجعة البناء المخالف و التصدى لكافة أشكاله.

وأسفرت جهود الحملة المقامة عن تنفيذ عدد " 4 " حالات تعدي بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية وذلك على مساحة 520 متر تقريبا.

وحضر الحملة هاني حسن نائب رئيس المركز والمدينة وتامر سعد رئيس الوحدة المحلية بسرياقوس و الأجهزة التنفيذية المعاونة للحملة و جارى اتخاذ الإجراءات القانونية.