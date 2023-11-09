كوبر يعلن قائمة سوريا لتصفيات كأس العالم وآسيا

أعلن الجهاز الفني لمنتخب سوريا الأول لكرة القدم بقيادة المدرب الأرجنتيني هيكتور كوبر، قائمة نسور قاسيون لخوض التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.

ويبدأ منتخب سوريا مشواره في التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة إلى كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027 في منتصف الشهر الجاري.

ويلتقي نسور قاسيون يوم 16 نوفمبر مع منتخب كوريا الشمالية، ثم يوم 21 من الشهر نفسه يواجه اليابان، والمباراتان ستكونان على أرض المنتخب السوري الافتراضية في مدينة جدة السعودية.

وضمت قائمة سوريا كلا من:

إبراهيم عالمة، أحمد مدنية، طه موسى، عمر ميداني، ثائر كروما، خالد كرداوغلي، سعد أحمد، مؤيد الخولي، عبدالرحمن ويس، عمرو جنيات، محمد العنز، إيزاكيل العم، فهد اليوسف، محمد عثمان، كامل حميشة، عمار رمضان، محمود المواس، إبراهيم هيسار، محمد الحلاق، مارديك مارديكيان، ياسين سامية، عمر خريبين، عمر السومة.

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