أمطار غزيرة على مدينة الشلاتين جنوب البحر الأحمر

شهدت مدينة الشلاتين جنوب محافظة البحر الأحمر منذ الساعات الأولى من صباح اليوم سقوط أمطار غزيرة على أنحاء متفرقة بالمدينة والأودية الجبلية المختلفة.

وكان محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفى قد أصدرت قرارًا رقم 950 لسنة 2023، والذى نص على تشكيل لجان من إدارة الأزمات بالديوان العام لمحافظة البحر الأحمر للمرور على مشروعات الحماية من أخطار السيول والأمطار بالتنسيق مع مدن المحافظة المختلفة للتأكد من سلامتها وجاهزيتها لموسم الشتاء وأخطار السيول القادمة، وإصدار تقرير نهائى عنها.



وبدأت اللجان عملها برئاسة نادي نصيف مدير عام الإدارة العامة للأزمات والكوارث بمحافظة البحر الأحمر بالمرور على البرابخ وسدود الحماية والبحيرات الصناعية وحواجز التوجيه بمدينتي سفاجا ورأس غارب لمتابعة حالتها ومدى احتياجها لأعمال تطهير.



ومن جانبه قال نادي نصيف، مدير إدارة الأزمات بالمحافظة أن اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر أصدر تعليماته بالمرور المستمر علي كافة البرابخ وسدود الحماية والبحيرات الصناعية بجميع المدن لإزالة أى معوقات بها استعدادا لفصل الشتاء.

مؤكداً على أهميتها في حماية المحافظة من أخطار السيول في حال حدوثها ، مما يساهم في الحفاظ على أرواح المواطنين وممتلكاتهم.