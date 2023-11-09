وزير الصناعة: IATF 2023 يسهم في زيادة التجارة بين دول القارة الأفريقية

تمنى المهندس أحمد سمير، وزير الصناعة والتجارة، الخميس، أن يسفر معرض التجارة البينية الأفريقية 2023، عن إبرام المزيد الاتفاقيات والتعاقدات التي تساهم في زيادة التجارة والصناعة بين دول القارة الأفريقية.

قال سمير خلال افتتاح فعاليات النسخة الثالثة من المعرض الأفريقي للتجارة البينية (IATF2023)، إن مصر حريصة على أن تكون طرفًا رئيسيًا في كل الفعاليات التي تتم في القارة، والتي تساهم في تعزيز التعاون الاقتصادي بين جميع الدول.

تابع وزير الصناعة أن النسخة الحالية من المعرض تأتي في ظل تحديات دولية وإقليمية شديدة الصعوبة منذ وباء كورونا، والذي ما زال يلقي بظلاله على الاقتصاد العالمي بشكل عام والدول الأفريقية بشكل خاص، بالإضافة إلى الظروف الإقليمية الصعبة في ظل الأحداث التي تشهدها المنطقة حاليًا.

أوضح سمير أن ما تناقشه الدورة الحالية للمعرض تتزامن مع انتهاء الخطة العشرية الأولى من خطة التنمية القارية، والتي يستهدف تنفيذها تعزيز مكانة القارة في الاقتصاد العالمي.

تعقد النسخة الثالثة من المعرض الأفريقي للتجارة البينية (IATF2023)، في الفترة من ٩ إلى ١٥ نوفمبر ٢٠٢٣ بأرض مصر للمعارض بالقاهرة الجديدة، وينظمه البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد «افريكسيمبنك» بالتعاون مع مفوضية الاتحاد الأفريقي وأمانة اتفاقية منطقة التجارة الحرة الأفريقية.

يمتد المعرض على مدار ٧ أيام، ويضم مشاركين من ٥٧ دولة، من مختلف القطاعات الإنتاجية والاقتصادية التي تتميز بها الدول الأفريقية وتتمتع فيها بمزايا تنافسية وقدرة على التصدير وفتح أسواق جديدة.