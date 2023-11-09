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الخميس 09 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

تحرير 146 محضرا تموينيا لأصحاب المخابز البلدية بالمنيا

انتظام عمل افران
انتظام عمل افران الخبز

تمكنت مديرية التموين بالمنيا، من تحرير  146 محضرا تموينيا مخالفا ، خلال حملات تفتيشية ورقابية على المخابز البلدية والأسواق ، ومحطات توزيع الطاقة والمواد البترولية، وذلك لإحكام الرقابة على المعروضات من السلع والمواد الغذائية والتأكد من جودتها.

ويأتي ذلك تنفيذاً لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بتشديد الرقابة على المخابز البلدية والأسواق، مع ضرورة تكثيف الحملات لرصد المخالفات ، والتأكد من مدى الإلتزام بالقرارات التموينية ، وإنتاج خبز مطابق للمواصفات ، وضمان وصول الدعم لمستحقيه ، والتأكد من صلاحية السلع واللحوم المعروضة بالأسواق ، مع المتابعة المستمرة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأوضح الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا ، أن الحملات أسفرت عن تحرير 146 مخالفة تموينية منها ،  120 مخالفة في مجال متابعة ومراقبة المخابز البلدية ، تنوعت بين ، (إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات – ناقص الوزن - عدم وجود سجلات -عدم وجود ميزان)، و 26 مخالفة في مجال متابعة الأسواق ، تنوعت ما بين (عدم الإعلان عن الأسعار –ذبح خارج المجازر – عدم وجود شهادات صحية)، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

الجريدة الورقية