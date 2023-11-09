استمرار فعاليات مبادرة ''صوتك أمانة'' بفرع ثقافة الفيوم

نظم فرع ثقافة الفيوم مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية، ضمن البرنامج الخاص بشهر نوفمبر، تحت إشراف إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي.

يأتي هذا ضمن برامج الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، للتوعية بالمشاركة الايجابية، وذلك بقصر ثقافة الفيوم والمكتبات الفرعية وبيوت الثقافة بالقرى والمراكز.

خلال ذلك شهدت مكتبة قلمشاة محاضرة بعنوان '' المشاركة في الانتخابات واجب وطني'' ضمن فعاليات مبادرة ''صوتك أمانة''، أوضح خلالها منصور مبروك محمد مدير المكتبة، مفهوم المشاركة في الانتخابات، وأهميتها، ومدي تأثيرها على العملية الانتخابية، مؤكدا على أن المشاركة في الانتخابات واجب على الجميع، إذا توافرت في الفرد شروط القبول في الترشيح، ويرى أنه جدير بها، وقادر على كسب ثقة الناس، وتلبية رغباتهم بالقدر المستطاع، وأن تغلب المصلحة العامة على ما سواها فيجب عليه المشاركة كمرشح، وإن لم يكن فعليه أيضا المشاركة كناخب دون الخضوع إلي أي مؤثرات، أو ضغوطات، أو إغراءات، ويكون الهدف الأعلى والأسمي هو تغليب مصلحة الوطن ويكون الاختيار عن جدارة واستحقاق بالمناظرة، وحسن الاختيار بين المرشحين على أساس الكفاءة، واختيار الأصلح.

وضمن الأنشطة المقامة بإشراف إقليم القاهرة الكبري وشمال الصعيد برئاسة لاميس الشرنوبي، وينفذها فرع ثقافة الفيوم برئاسة سماح كامل، عقدت المكتبة محاضرة بعنوان '' قيمة العمل والإنتاج من منظور إسلامي''، بالتعاون مع مديرية أوقاف الفيوم، تحدث خلالها الشيخ هاني فرج السيد عن مفهوم العمل وأهميته للفرد والمجتمع، وكيف حض الاسلام على العمل في قوله تعالي ''وقل اعملوا فسيري الله عملكم ورسوله والمؤمنون''، وقول النبي صلى الله عليه وسلم '' إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فليغرسها''، مؤكدا أن بالعمل تتقدم الأمم، والعمل ييسر سبل البذل والعطاء والإنفاق، وبالعمل تنهض الأمم بسواعد أولادها، ولا سبيل للتقدم والرقي إلا بالعمل، فمن لا يملك قوت يومه لا يملك حريته.

من جانب آخر، عقد أطلس المأثورات الشعبية ورشة حكي شعبى، بمكتبة الفيوم العامة، بمشاركة طلاب مدرسة باغوص الإبتدائية، قدمها أسامة محمود كبير باحثي أطلس المأثورات، تحدث فيها عن تعريف التراث الشعبى، وأهميته فى تأصيل الهوية القومية لمصر، تلاها حكي قصة '' السعيد والبركة''، والتى تتضمن بعض القيم مثل الرضا والقناعة، والخير، وأيضا ورشة حكي حول قصة '' الشاطر حسن''، والتى تحث علي العمل والسعى على الرزق، والرضا بما قدره الله لنا.