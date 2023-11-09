وادى سكيت جنوب مرسى علم منجم للاحجار النفيسة

منطقة وادي سكيت تعتبر أحد وديان صحراء عيذاب الواقعة جنوب مصر، المنطقة أثرية تقع غرب محمية وادى الجمال جنوب مدينة مرسى علم بمحافظة البحر الأحمر، وتقع شرق طريق قفط القصير بحوالي 48 كم حيث كانت أحد محطات القوافل التجارية الفرعونية القديمة .

تم استغلال المنطقة من قبل الفراعنة في المناجم المختلفة بهذه المنطقة لاحتوائها على أحجار نفيسة حيث أكتشف الفراعنة هناك حجر الزمرد الكريم الهرمى الشكل واستخرجوا منه كميات كبيرة، وقاموا ببناء معبد لحورس ولم يتبق منه شيء مع مرور الأيام.

وعند قدوم الرومان استخدموا تلك المنطقة فى استخراج حجر الزمرد من نفس المكان، وشيدوا به معبدا مصغرا وسط الجبل يسمى معبد سكيت أو سرابيس الرومانى ويقال إنه شبيه لقصة إيزيس وأوزوريس الفرعونية،

كما كان يشتهر أن الرومان كان يقلدون الفراعنة.

المعبد منحوت في صخور المنطقة وهي من نوعية الصخور الفوق ما فيه (السربنتينيت والتلك)، يقع على عمق ٥٠ كم من بداية وادى الجمال،

وتم إنشاء المعبد للعمال الرومان ليكن لهم كدور عبادة بالقرب من منازلهم، حيث تنتشر أطلال لبيوت العمال من الحجر حول المعبد، والمعبد أنشأ في داخل طية مقعرة حيث أن التكوين الجيولوجي لصخور المنطقة عبارة عن تتابع لمجموعه من الطيات المقعرة والمحدبة.

وفي عام ٢٠٠٣م جاءت بعثة هولندية بها جنسيات متعددة لاستكشاف تلك المنطقة، البعثة أجرت بحوثاً ودرسوا المنطقة

كما أجروا بعض عمليات حفر وتنقيب عن كل شيء كان موجوداً في المنطقة ليتم تحديد ووضع تصور كامل عن تفاصيل المنطقة، وكيف كانت تستخدم.

المنطقة حتى بدايات ثمانينات القرن الماضي كان يعيش فيها «أسود، ونمور، ونعام»، وغيرها من الحيوانات التي لم تعد تعيش فيها حالياً بسبب الجفاف الذى يوجد بها خلال فصل الصيف.