مدرسة ببني سويف تكرم طالبا في الابتدائية أعاد مبلغا ماليا عثر عليه

كّرمت إدارة مدرسة بمركز الفشن ببني سويف، تلميذًا بالصف الأول الإبتدائي، تقديرًا لأمانته عقب إعادته مبلغ مالي عثر عليه داخل المدرسة.

كان التلميذ "محمد مؤمن العمدة" مقيم بقرية الشقر بمركز الفشن جنوب بني سويف بالصف الأول الإبتدائي بمدرسة سان مارك بالفشن عثر على مبلغ من المال داخل المدرسة وبدلاً من الاحتفاظ به لنفسه، قام بتسليمه لمديرة المدرسة، التي قامت بتسليمة لصاحبه.

وشكرت إدارة المدرسة بمركز الفشن جنوب محافظة بني سويف الطالب وكرمته لأمانته وأخلاقه الرفيعة، وتشجيعًا لتلاميذ المدرسة على التحلي بالأمانة والنزاهة، موجهة الشكر للتلميذ وأسرته التي غرست فيه القيم الإنسانية الإيجابية، متمنيةً له له دوام النجاح والتوفيق في حياته.



