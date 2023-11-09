عاجل
قائمة منتخب مصر.. فيتوريا يعكس التوقعات ويضم "مطاريد" الزمالك
الخميس 09 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

مدرسة ببني سويف تكرم طالبا في الابتدائية أعاد مبلغا ماليا عثر عليه

تكريم تلميذ لأمانته
تكريم تلميذ لأمانته في بني سويف

كّرمت إدارة مدرسة بمركز الفشن ببني سويف، تلميذًا بالصف الأول الإبتدائي، تقديرًا لأمانته عقب إعادته مبلغ مالي عثر عليه داخل المدرسة.

كان التلميذ "محمد مؤمن العمدة" مقيم بقرية الشقر بمركز الفشن جنوب بني سويف  بالصف الأول الإبتدائي بمدرسة سان مارك بالفشن عثر على مبلغ من المال داخل المدرسة وبدلاً من الاحتفاظ به لنفسه، قام بتسليمه لمديرة المدرسة، التي قامت بتسليمة لصاحبه.

وشكرت إدارة المدرسة  بمركز الفشن جنوب محافظة بني سويف الطالب وكرمته لأمانته وأخلاقه الرفيعة، وتشجيعًا لتلاميذ المدرسة على التحلي بالأمانة والنزاهة، موجهة الشكر للتلميذ وأسرته التي غرست فيه القيم الإنسانية الإيجابية، متمنيةً له له دوام النجاح والتوفيق في حياته.


 

الجريدة الورقية