تشكيل ليفربول المتوقع لمواجهة تولوز اليوم في الدوري الأوروبي

استقر المدير الفني الألماني يورجن كلوب على تشكيل ليفربول الأساسي الذي سيبدأ به مواجهة اليوم ضد تولوز الفرنسي في إطار منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة الدوري الأوروبي.

يدخل فريق ليفربول مباراة اليوم بقيادة المدير الفني الألماني يورجن كلوب بشعار لا بديل عن النقاط الثلاثة من أجل حسم بطاقة التأهل إلى دور الـ16 من بطولة الدوري الأوروبي.

ومن المتوقع أن يتواجد النجم الدولي المصري محمد صلاح على مقاعد بدلاء الليفر في المباراة المرتقبة، على أن يكون متاحًا للمشاركة وفقًا للرؤية الفنية للمدرب والحاجة لخدماته خلال اللقاء.

تشكيل ليفربول المتوقع أمام تولوز :

حارس المرمى: كيليهير.

الدفاع: جوميز، ماتيب، كوانساه، تسيكيماس.

الوسط: هارفي إليوت، واتارو إندو، ماك أليستر.

الهجوم: جوتا، جاكبو، بن دواك.

موعد مباراة ليفربول وتولوز اليوم والقناة الناقلة :

ستنطلق مباراة ليفربول ضد تولوز في تمام الساعة 7:45 مساءً بتوقيت القاهرة، 8:45 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وستذاع عبر قناة beIN Sports HD 1 بصوت المعلق الرياضي محمد بركات.