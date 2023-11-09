انطلاق معرض التجارة البينية الإفريقية في نسخته الثالثة

انطلقت النسخة الثالثة من معرض التجارة البينية الإفريقية اليوم الخميس بأرض مصر للمعارض بالقاهرة الجديدة، بحضور كبرى الشركات المصرية ورجال الأعمال المصريين وعدد من المسؤولين الحكوميين.

ينظم المعرض، البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد- افريكسيم بنك بالتعاون مع مفوضيه الاتحاد الإفريقي وأمانة اتفاقية منطقة التجارة الحرة الإفريقية.

يمتد المعرض على مدار 7 أيام ، ويضم مشاركين من 57 دولة، من مختلف القطاعات الإنتاجية والاقتصادية، التي تتميز بها الدول الإفريقية وتتمتع فيها بمزايا تنافسية وقدرة على التصدير وفتح أسواق جديدة.

يستهدف معرض التجارة البينية الإفريقية، أن يكون منصة شاملة لمجتمع الاعمال والتجارة والإنتاج على مستوى المنطقة، بما يسمح بتسهيل عقد صفقات للتجارة وزيادة الاستثمارات البينية والمشروعات المشاركة وتحفيز التكامل التجاري والاقتصادي الإقليمي.

يستهدف البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد افريكسيمبنك، تسهيل صفقات للتجارة والاستثمارات البينية الإفريقية خلال المعرض بقيمة 45 مليار دولار.

قالت نائب رئيس أفريكسم بنك كانايو أواني، إن الحكومة المصرية رحبت باحتضان هذه النسخة من المعرض، الذي يعقد بمركز المنارة للمؤتمرات، وأشادت بمدى الالتزام الذي أظهرته الحكومة المصرية بعمل كل ما في وسعها للتأكد من نجاح هذا المعرض، ومن نفعه للشعب المصري.

يقام الجناح المصري بالمعرض على مساحة ٤٣٢ م٢ مقسمه إلى عدد ٢٢ جناح بالإضافة الى قاعة ندوات وقاعة B2B مخصصة للوزارات و المجالس التصديرية والغرف التجارية وإتحاد الصناعات وغيرهم من الجهات المشاركة بالمعرض.

والجدير بالذكر أن الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات تلعب دور هاما في إستضافة وتنسيق المعرض حيث إن مي عسل – هي مفوض الحكومة المصرية في إستضافة هذا الحدث المهم.