إصدار النسخة الجديدة من Resident Evil 4 على iPhone 15 Pro وiPad وMac في 20 ديسمبر

إذا فتحت هدية تحتوي على iPhone 15 Pro أو iPad أو حتى MacBook Pro الذي يعمل بنظام M3 في موسم العطلات هذا، فستتمكن من لعب إحدى أكبر الألعاب لهذا العام على جهازك الجديد بسرعة كبيرة. أعلنت شركة Capcom أن الإصدار الجديد من لعبة Resident Evil 4 سيصل إلى iPhone 15 Pro وiPhone 15 Pro Max، بالإضافة إلى أجهزة iPad وأجهزة Mac التي تعمل بشريحة M1 أو أحدث، في 20 ديسمبر. وستكون توسعة Separate Ways متاحة في نفس اليوم.

ستتمتع النسخة الجديدة من لعبة رعب البقاء الكلاسيكية التي صدرت عام 2005 بدعم الشراء العالمي، لذا ستحتاج إلى شرائها مرة واحدة فقط لتشغيلها عبر أجهزة iPhone وiPad وMac. هناك أيضًا تقدم متقاطع، لذلك عندما لا تشعر بالرغبة في الجلوس أمام جهاز iMac الخاص بك بعد الآن، يمكنك الانتقال إلى الأريكة الخاصة بك والمتابعة من حيث توقفت على جهاز iPhone أو iPad.

يمكنك تجربة جزء كبير من اللعبة مجانًا قبل أن تقرر المغامرة وشرائها. سيعطيك ذلك فرصة لمعرفة مدى جودة تشغيل Resident Evil 4 على جهازك ومعرفة ما إذا كانت عناصر التحكم باللمس على iPhone وiPad تناسبك، على الرغم من وجود دعم لوحدة التحكم أيضًا. ستتمكن من اللعب باستخدام لوحة المفاتيح والماوس على جهاز Mac، إذا كنت تفضل ذلك.

ركزت شركة Apple أكثر قليلاً على جلب الألعاب رفيعة المستوى إلى أجهزتها في الآونة الأخيرة. تتوفر لعبة Resident Evil Village أيضًا على iPhone 15 Pro وiPhone 15 Pro Max وأجهزة iPad التي تعمل بمعالج Apple Silicon، بينما ظهر هذا الأسبوع أن لعبة Stray التي حققت نجاحًا كبيرًا في عام 2022 ستأتي إلى أجهزة Mac في ديسمبر. تعد Assassin's Creed Mirage و Death Stranding من بين الألعاب الأخرى المقرر أن تصل إلى أجهزة Apple في الأشهر المقبلة.