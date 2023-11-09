وكيل الأمم المتحدة: وقف إطلاق النار في غزة ضروري

قال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، مارتن غريفيث،، إن الدمار الهائل في قطاع غزة مؤلم للغاية كما أن الوضع في غاية الخطورة.

وأضاف خلال تصريحات عاجلة أوردتها "القاهرة الإخبارية"، أنه يجب احترام حقوق الأبرياء أينما وجدوا، مؤكدا أن أعداد الضحايا في غزة أمر مقلق.

إدخال المساعدات لغزة

كما وجه الشكر لمصر على جهودها لإدخال المساعدات لغزة عبر رفح، مؤكدا أن الفطاع يحتاج إلى 5 أضعاف شاحنات المساعدات، مشددا على ضرورة وقف إطلاق نار إنساني في غزة.

الاحتلال الإسرائيلي

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر الماضي عدوانه الوحشي على قطاع غزة، مستهدفًا المناطق السكنية والمستشفيات والمساجد والمدارس بالقصف جوًا وبحرًا وبرًا، ما خلف آلاف الشهداء والجرحى معظمهم من الأطفال والنساء وكبار السن، فيما لا يزال هناك المئات تحت الأنقاض لم يتم انتشالهم بسبب الأوضاع الميدانية الخطيرة، وذلك وسط حصار شديد على القطاع، ومنع دخول الوقود والمساعدات الحيوية، ما يزيد من تعقيد وخطورة الوضع على حياة المدنيين وينذر بكارثة إنسانية.