الأرصاد تكشف موعد انخفاض درجات الحرارة (فيديو)

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ أغلب المحافظات الشمالية مثل السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد تعتبر درجات الحرارة فيها حول المعدلات الطبيعية لها في مثل هذا الوقت من العام.



غياب أشعة الشمس

وأضافت “غانم” في مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، اليوم الخميس، أنّه في فترات الليل ومع غياب أشعة الشمس تنخفض قيم الحرارة، وتكون الاجواء مائلة للبرودة في معظم الأنحاء في فترات الليل المتأخر وفترة الصباح الباكر، وبخاصة المحافظات التي لها ظهير صحراوي والمدن الجديدة والأماكن المفتوحة.

ونوهت إلى أن درجات الحرارة ستبدأ تنخفض من اليوم بمعدل 2 درجة، وهي انخفاضات طفيفة وسنبدأ الشعور بها خلال الأيام المقبلة بشكل كبير، حيث بدأت البلاد تتأثر بالكتل الهوائية الشمالية القادمة من على البحر المتوسط.

الانخفاضات الطفيفة في قيم الحرارة

وأشارت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى أنه من المتوقع ان تكون العظمى على القاهرة الكبرى 28 درجة مئوية وأغلب محافظات شمال البلاد ستشهد الانخفاضات الطفيفة في قيم الحرارة وأجواء خريفية مائلة للحرارة على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري.