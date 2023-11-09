البورصة الممصرية تسجل مستوى تاريخيًا جديدًا

ارتفعت مؤشرات البورصة في مستهل جلسة تعاملات اليوم الخميس بصورة جماعية.

ربح رأس المال السوقي للأسهم 16.5 مليار جنيه، ووصل إلى مستوى 1.628.3 تريليون جنيه.

ارتفع مؤشر إيجي أكس 30 الذي يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة بنسبة 0.62% ليصل إلى مستوى 24134نقطة، محققًا بذلك مستوى تاريخي جديد.

ارتفع مؤشر إيجي اكس 70 الذي يقيس أداء الأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.39% .

صعد مؤشر إيجي اكس 100 الأوسع نطاقا والذي يضم الشركات المكونة لمؤشري إيجي اكس 30 وإيجي اكس 70 بنسبة 0.68%.