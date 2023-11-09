خبير اقتصادي: تهيئة البيئة والمناخ وبناء الإنسان على قائمة أولويات الدولة المصرية

أكد الدكتور ماجد عبدالعظيم أستاذ الاقتصاد، إن رؤية الدولة المصرية خلال تنفيذ الخطط والمشروعات القومية الكبرى هي تشجيع المستثمر المصرى، وزيادة حجم الاستثمار من أجل جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية والعربية.

تهيئة البيئة والمناخ

وأضاف “عبدالعظيم” خلال مداخلة هاتفية بقناة “إكسترا نيوز” اليوم الخميس، أن تهيئة البيئة والمناخ الاقتصادى والاستثمارى فى مصر كان على قائمة أولويات الدولة المصرية، والذى رأيناه فى المشروعات القومية العملاقة ومشروعات البنية التحتية من طرق وكبارى وأنفاق، وهى لازمة وضرورية لأى تنمية واستثمار فى أى دولة فى العالم.

توفير حياة آمنة وكريمة للمواطن المصرى

وأشار أستاذ الاقتصاد، إلى أن بناء الإنسان أيضا على قائمة أولويات الدولة التى توليها الاهتمام، لأن توفير حياة آمنة وكريمة للمواطن المصرى هو الهدف الرئيسى للقيادة السياسية والدولة بشكل كامل، وأن تكون مصر فى مكانتها المستحقة.