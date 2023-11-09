وفاة طفل أسفل عجلات سيارة ميكروباص بالمراغة

توفي طفل في الرابعة من عمره يقيم بدائرة مركز المراغة شمال محافظة سوهاج صدمته سيارة ميكروباص أثناء لهوه أمام منزلهم وجرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى المراغة المركزي وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.





تلقى اللواء مساعد وزير الداخلية لأمن سوهاج إخطارًا من نائبه للشمال يفيد تلقي مركز شرطة المراغة بوجود حادث تصادم ومتوفى دائرة المركز.





انتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز لمكان الحادث وبالفحص تبين أنه أثناء سير السيارة ميكروباص قيادة "مرسي . ا . م . ا" 35 سنة سائق - ومقيم بذات العنوان إصطدم بالطفل "عمار . م . ا . ع" 4 سنوات ومقيم بذات العنوان حال لهوه أمام مسكنه مما أدي لوفاته وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى المراغة المركزي .

أفاد قائد السيارة ووالد الطفل المتوفى "محمد . ا . ع . م" 43 سنة مدرس ومقيم بذات العنوان بمضمون ما سبق ونفى الشبهة الجنائية.





بتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة هبوط بالدورة الدموية والتنفسية نتيجة حادث سيارة ولا توجد شبهة جنائية.





تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.