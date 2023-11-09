تداول 9 الاف طن بضائع و 593 شاحنة بموانئ البحر الأحمر



اعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر اليوم الخميس أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 10 سفن وتم تداول 9000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 593 شاحنة و 68 سيارة ، وشملت حركة الواردات 4500 طن بضائع ، 358 شاحنة و 56 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 4500 طن بضائع ، 235 شاحنة و 12 سيارة .

حيث يستعد ميناء سفاجا البحرى اليوم لاستقبال السفينة بوسيدون اكسبريس و السفينة PROFESSOR WENGER قادمة من الهند لشحن فوسفات والسفينة ومغادرة العبارة القاهرة

و شهد الميناء بالامس رحلات مكوكية ( وصول / سفر ) للسفينتين دليلة والحرية ،

كما شهد ميناء نويبع البحرى تداول 1715 طن بضائع عامةومتنوعة و 225 شاحنةبضائع من خلال رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) لأربع سفن وهى آيلة واور و بريدج وكوين نفرتيتي.

ويستعد ميناء بورتوفيق اليوم لاستقبال السفينة ATHENAI لشحن دقيق ومغادرة السفينة انجي متجهة الي جدة .

وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1125 راكبا بموانيها .



وفي اطار توجيهات القيادة السياسية بدعم الاقتصاد الوطني وحرص الحكومة المصرية على دعم الصادرات المصرية وتعليمات وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير بتقديم كافة التسهيلات لأعمال الصادرات والواردات وتنشيط حركة تداول شاحنات البضائع، أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر تحقيق تداول مقداره 490 الف طن بضائع عامة بموانئ الهيئة خلال شهر سبتمبر الماضي وحققت الصادرات تداول 335 الف طن بنسبة زيادة 117% عن الواردات خلال نفس الفترة والتي سجلت 155 الف طن .

حيث شهد ميناء سفاجا تداول 315 الف طن بضائع بكمية صادر 188 الف بنسبة زيادة 22% عن الواردات التي سجلت 127 الف طن، كما شهد ميناء نويبع تداول 67 الف بكمية صادر49 الف بنسبة زيادة 172% عن الواردات التي سجلت 18 الف طن ، بينما شهد ميناء السويس تداول 32 الف طن بضائع بكمية صادر 22 الف بنسبة زيادة 120% عن الواردات التي سجلت 10 آلاف طن ، فيما تم تصدير 76 الف طن فوسفات من ميناء ابوالغصون والحمراوين .

ووجه اللواء مهندس محمد عبدالرحيم رئيس الهيئة بتقديم كافة الخدمات للسفن المتراكية على الارصفة والعمل على زيادة معدلات التداول وتقديم كافة التسهيلات لأعمال الصادرات والواردات بالتنسيق مع أعضاء المجتمع المينائي وضرورة توفير معدات حديثة لعمليات الشحن والتفريغ وعمالة مدربة لتقليل الزمن المستغرق فى ذلك للوصول لمعدلات التداول العالمية لإنهاء اجراءات الشاحنات .